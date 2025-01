Il live in diretta di Brescia-Trento, sfida valida per la 15^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Testa a testa molto interessante tra le due squadre che attualmente occupano la vetta della classifica, appaiate a quota 22 punti. In palio, quindi, c’è il primo posto solitaria, molto importante anche per definire l’accoppiamento per la Coppa Italia: presentarsi all’appuntamento da prima in classifica, infatti, permetterà di avere, almeno sulla carta, un’avversaria più “facile”, ovvero la squadra che chiuderà ottava. Nonostante il primo posto condiviso, entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta nell’ultimo turno di campionato.

In particolare, gli uomini di coach Poeta non sono riusciti a completare la rimonta contro Treviso, perdendo in trasferta di appena due punti. Un po’ più importante il KO in cui è incappata Trento, non tanto per l’entità (di quattro punti contro Cremona), quanto per il fatto che è arrivato in casa e perché si è trattata della terza sconfitta nelle ultime quattro giornate. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 11 gennaio sul parquet del Palaleonessa A2A, con Sportface che vi fornirà il live di Brescia-Trento aggiornato in tempo reale.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

COME VEDERE LA SERIE A IN DIRETTA

IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

BRESCIA-TRENTO