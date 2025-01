Brescia batte Trento nella 15^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket e si aggiudica il “titolo” di Campione d’inverno. Il girone di andata si è concluso col botto, ovvero con il testa a testa tra le due squadre che comandavano la classifica a pari punti. A spuntarla sono gli uomini di coach Poeta, che con l’83-77 salgono al primo posto in solitaria e si assicurano un sorteggio sulla carta migliore in vista delle Final Eight di Coppa Italia. A proposito di Coppa, Tortona si prende l’ultimo posto che ancora mancava grazie alla vittoria per 99-94 su Scafati. Vince anche Trapani, che non ha problemi a regolare Sassari per XXX.

Basket Serie A: la cronaca di Brescia-Trento

Niang è il grande protagonista dell’ottimo avvio di partita di Trento, che con gli apporti di Pecchia e Ellis trova subito il vantaggio in doppia cifra (2-12). Avvio confusionario di Brescia, che prova a proporre le sue trame scontrandosi con l’atletismo avversario e finendo per forzare. Bayehe firma il massimo vantaggio ospite sul 7-25, mentre nel finale di quarto Lamb e Burnell riducono un minimo lo svantaggio (11-27). Nel secondo quarto, si ribalta completamente la situazione: Brescia alza l’intensità e, anche se inizialmente mancano i punti, questi cominciano ad arrivare in maniera importante con il solito Ndour, che ne infila otto di fila (26-31). Il bonus esaurito a quattro minuti dal termine del quarto da parte di Brescia ridà fiato a Trento, ma la Germani chiude in crescendo con Dowe e Bilan (41-43).

Nel terzo quarto, Della Valle firma la tripla del sorpasso (46-43): sempre dall’arco, Ford permette agli ospiti di rimanere aggrappati alla partita (64-64). Forray e Mawugbe riportano avanti Trento (67-71), ma da metà ultimo quarto è Ivanovic a trovare le giocate giuste per reindirizzare la partita verso Brescia. È suo il canestro che, dopo l’errore di Cale, di fatto consegna la partita ai padroni di casa.

Tortona si prende un posto in Coppa Italia

Vittoria importante anche per Tortona che, come detto, stacca definitivamente Treviso e scongiura l’eventualità di rimanere fuori dalle migliori otto, sempre in vista della Coppa Italia. Eppure, quella contro Scafati è una partita molto complicata, in cui sono gli ospiti, dopo una fase iniziale di equilibrio, ad allungare sul +10 con Zanelli, Miaschi e Jovanovic. Baldasso e Strautins ridanno continuità a Tortona, prima dei canestri di Severini (47-50 all’intervallo). Jovanovic e Cinciarini sono molto efficaci anche in avvio di ripresa, ma Biligha e Strautins riportano in pista i piemontesi. Scafati ritrova anche il +11, ma Weems, con diversi punti e una stoppata su Gray, è tra i grandi protagonisti della rimonta degli uomini di coach De Raffaele, che tornano avanti con la tripla di Vital e chiudono il match.

Vittoria decisamente più agevole per Trapani, che chiude un girone di andata da sogno rifilando una sconfitta pesante a Sassari. Avanti 40-34 a metà gara, è nel secondo tempo che i siciliani allungano in maniera molto importante con Galloway, Petrucelli, Robinson e Notae, con Horton che invece domina nel pitturato permettendo a Trapani di controllare senza troppi problemi il risultato.

Il programma della giornata

Sabato 11 gennaio

Ore 19:30 – Bertram Derthona Tortona – Givova Scafati 99-94

Ore 20:00 – Germani Brescia – Dolomiti Energia Trentino 83-77

Ore 20:30 – Trapani Shark – Banco di Sardegna Sassari 88-68

Domenica 12 gennaio

Ore 16:30 – Vanoli Basket Cremona – Umana Reyer Venezia

Ore 17:00 – EA7 Emporio Armani Milano – UNAHOTELS Reggio Emilia

Ore 18:15 – Openjobmetis Varese – Nutribullet Basket Treviso

Ore 19:00 – Pallacanestro Trieste – Estra Pistoia

Ore 20:45 – Virtus Segafredo Bologna – Napoli Basket