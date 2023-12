LIVE – Baskonia-Virtus Bologna 81-88, Eurolega basket 2023/2024 DIRETTA

Il live in diretta di Baskonia-Virtus Bologna, sfida valida per la 14^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Le Vu Nere sono reduci dalla splendida vittoria contro il Barcellona, che le ha proiettate al terzo posto in solitaria. Ora, la trasferta contro una squadra in salute, che ha vinto sette delle ultime otto partite. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 14 dicembre, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

BASKONIA-VIRTUS BOLOGNA 81-88

FINISCE QUI!

10′ – Ultima azione di Belinelli, 81-88

10′ – Baskonia sotto di quattro, 81-85

10′ – Baskonia a -6, 79-85

9′ – Bologna allunga e scappa via, 76-85

9′ – 75-82, time out Virtus

8′ – Baskonia sotto di ancora nove punti, 73-82

8′ – Vola via la Virtus, 71-80

7′ – Allunga Bologna con una tripla, 70-78

5′ – Virtus sul +5, time out Baskonia, 70-75

4′ – La Virtus è di nuovo in testa, 70-71

3′ – Baskonia pareggia e sorpassa, 70-68

3′ – Bologna si porta avanti, 65-68

1′ – Si torna in parità, 65-65

FINE TERZO QUARTO

9′ – Virtus si riporta in testa, 60-63

8′ – Tiri liberi per il Baskonia che si riporta avanti, 60-59

8′ – Bologna avanti, 58-59

7′ – Timeout Virtus

7′ – Sorpasso Baskonia, 58-57

6′ – Baskonia a -1, 56-57

6′ – La Virtus passa avanti, 53-57

5′ – Baskonia ancora avanti, 53-51

4′ – Si continua in pari, 51-51

3′ – Si torna in parità, 49-49

2′ – Baskonia controsorpassa, 49-46

1′ – Si riparte, due punti Virtus, 43-44

FINE SECONDO QUARTO

10′ – Baskonia dalla lunetta, 43-42

10′ – Baskonia di nuovo in parità, 42-42

9′ – Virtus mantiene la testa, 40-42

9′ – Grandioso Shengelia, 38-39

8′ – Time out Baskonia

8′ – Sorpasso per Baskonia, 38-37!

8′ – Virtus avanti di due punti, 35-37

7′ – Baskonia dalla lunetta, 32-35

7′ – Baskonia sotto di quattro, 31-35

6′ – Time out!

5′ – Tripla di Belinelli, 28-35

5′ – Baskonia recupera, 28-32

4′ – Pajola porta i bolognesi al largo, 23-32

3′ – Riallunga Virtus, 21-29

3′ – Si avvicina Baskonia, 21-27

2′ – Tiro dalla lunetta per la Virtus, 18-27

1′ – Virtus avanti, 18-26

FINE PRIMO QUARTO

10′ – Tripla di Baskonia, 15-24

9′ – Baskonia a -12, 12-24

8′ – Scende il ritmo di gioco

7′ – Allunga ancora la Virtus, 10-24

6′ – Trpla di Baskonia, 10-19

6′ – Baskonia sotto di dieci, 7-17

5′ – Allunga nuovamente Bologna, 6-15

4′ – Baskonia a -5, 6-11

3′ – Vola la Virtus grazie a Belinelli, 4-11

3′ – Virtus avanti di un punto

2′ – Tripla di Belinelli, 2-3

2′ – Ritmo non elevato, primi due punti per Baskonia, 2-0

1′ – Si comincia!

20.25 – Pochi minuti all’inizio del match

