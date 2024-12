Il risultato in diretta live di Barcellona-Olimpia Milano, sfida valida come 15^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Le sette vittorie nelle ultime otto partite hanno rilanciato alla grande le ambizioni degli uomini di coach Messina, che ora vedono alla portata la qualificazione diretta ai playoff, senza passare per i play-in. In particolare, è stata molto importante la scorsa settimana, che ha visto un doppio turno in cui i meneghini hanno avuto la meglio su Stella Rossa e ASVEL. Ora, dopo le due partite consecutive in casa, l’Olimpia torna a giocare una partita in trasferta su un altro campo difficilissimo e contro un’altra rivale diretta.

I blaugrana, tornati alla vittoria nell’ultimo turno contro il Maccabi dopo aver subito quattro sconfitte di fila, infatti, hanno lo stesso score di Milano, ovvero otto vittorie e sei sconfitte. Un appuntamento davvero speciale, quindi, per l’Olimpia, che vuole anche riscattare la sconfitta in campionato con la Virtus Bologna, la seconda consecutiva in Serie A. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 13 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

