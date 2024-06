LIVE – Azzurri vs Rossi, Finale Calcio Storico Fiorentino 2024 (DIRETTA)

Azzurri contro Rossi: per vivere in diretta la finale del Calcio Storico Fiorentino, edizione 2024, è davvero tutto pronto. Sabato 15 Giugno, in piazza Santa Croce, a partire dalle 18 inizieranno i preparativi per la sfida tra gli Azzurri di Santa Croce ed i Rossi di Santa Maria Novella. Il Corteo partirà da piazza Santa Maria Novella alle 15,45. Alle 16:30 circa arriverà sull’Arengario di piazza della Signoria, per poi riprendere il cammino verso piazza Santa Croce. Saranno due i Magnifici Messeri della finale: l’ex calciatore della Fiorentina e leggenda del Bayern Monaco, Franck Ribery e l’allenatore della Rari Nantes Florentia maschile Luca Minetti che quest’anno è riuscito a riportare in serie A1 la squadra di pallanuoto dopo tre anni in serie A2.

IL REGOLAMENTO

Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dall’inizio della partita, in programma alle 18:00. I Rossi riusciranno a confermarsi dopo la vittoria dello scorso anno? La splendida vittoria sui Bianchi di Santo Spirito mette in evidenza lo status di favoriti della formazione di Santa Maria Novella. Ma occhio agli Azzurri, che nel penultimo atto hanno avuto la meglio sui Verdi di San Giovanni. Chi segnerà una caccia e mezza in più degli avversari? Non resta che scoprirlo insieme in diretta in questa finale di calcio storico. Appuntamento alle 18:00 con questo grande evento di sport e tradizione.

AZZURRI VS ROSSI (ORE 18)