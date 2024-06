Calcio Storico Fiorentino 2024, Finale Azzurri vs Rossi oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Alle 18:00 di oggi, sabato 15 giugno, la finale dell’edizione 2024 del Calcio Storico Fiorentino vedrà fronteggiarsi gli Azzurri di Santa Croce ed i Rossi di Santa Maria Novella. In piazza Santa Croce è davvero tutto pronto. E l’attesa è alle stelle. Le curve, destinate ad ospitare le due tifoserie, sono già esaurite (quella dei Rossi in prelazione). E i personaggi famosi non mancheranno. A partire dai magnifici messeri: una leggenda del calcio, come Frank Ribery, che Firenze la conosce bene in quanto ex calciatore della Fiorentina. Ma anche l’allenatore della Rari Nantes Florentia maschile, Luca Minetti che quest’anno è riuscito a riportare in serie A1 la squadra di pallanuoto dopo tre anni in serie A2. Prima della competizione, però spazio alla tradizione. Il Corteo partirà da piazza Santa Maria Novella alle 15,45. Alle 16:30 circa arriverà sull’Arengario di piazza della Signoria, per poi riprendere il cammino verso piazza Santa Croce.

Poi alle 18:00 spazio all’ultima cerimonia. E a quel punto il via alla gara. L’anno scorso furono i Rossi ad imporsi in finale. Ma gli Azzurri vogliono ribaltare i pronostici e prendersi il successo. La squadra di Santa Maria Novella in semifinale ha battuto i Bianchi di Santo Spirito, mentre gli Azzurri hanno superato i Verdi di San Giovanni. Ora l’ultimo atto. Da vivere o dal vivo o in tv o in streaming. Le partite verranno trasmesse in diretta, per tutta la Toscana, dalle 15,45, su Toscana TV (Canale 11) con replica alle 20,00, mentre nell’intero territorio nazionale la diretta sarà assicurata da Dazn. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con una diretta testuale a partire dall’inizio della partita per non perdersi neanche una caccia.

FINALE CALCIO STORICO FIORENTINO

DATA: Sabato 15 giugno

ORARIO: 18:00

TV e STREAMING: Dazn (Territorio nazionale), Toscana TV (Toscana)