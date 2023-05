LIVE – Alessio Lorusso – Thomas Essomba, Europeo pesi gallo (DIRETTA)

di Giorgio Billone 108

Grande attesa per il ritorno sul ring di Alessio Lorusso che dovrà difendere la sua cintura europea dei pesi gallo contro Thomas Essomba e Sportface.it vi offrirà una diretta live con aggiornamenti in tempo reale. La terza edizione di The Art of Fighting, la serata dedicata al mondo della boxe e del K1, inizierà stasera, sabato 20 maggio a partire dalle 20:00 all’Arena di Monza. Ma per il main event con Lorusso protagonista bisognerà aspettare almeno 23:00. Reduce dal successo contro Sebastian Perez nello scorso ottobre, Lorusso cerca un’altra solida per continuare la sua scalata nel ranking mondiale. Sportface.it vi terrà compagnia con la diretta del combattimento di uno dei pugili più famosi d’Italia.

DOVE VEDERE L’INCONTRO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O PREMERE F5