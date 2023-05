Boxe: Lorusso spento nella sua Monza, Essomba gli strappa la cintura europea dei pesi gallo

Uno spento Alessio Lorusso perde nettamente ai punti per decisione unanime il main event nella sua Arena di Monza e così lo sfidante Thomas Essomba, che si è rivelato un ottimo pugile, con intraprendenza e astuzia riesce a irretire l’azzurro, strappandogli così la cintura europea dei pesi gallo. Prima metà dell’incontro assolutamente senza storia, con i ganci sinistri del britannico che non sono letti dall’italiano purtroppo in serata no. Lento, contratto, con poca continuità d’azione: fa fatica a uscire dai colpi dell’avversario Mosquito, che solo nel finale prova ad accendersi, quando però è troppo tardi. Alla lettura dei cartellini, il verdetto è quello atteso: 116-112, 117-111, 116-112 per Essomba su Lorusso.

Due-tre colpi buoni in avvio per lo sfidante dell’azzurro, poi altro mancino di Essomba e fatica Lorusso. Le prime riprese sono tutte favorevoli all’inglese, che è molto rapido sulle gambe e nel secondo round piazza un gancio destro pesantissimo. Mosquito patisce ancora l’esuberanza e subisce il gancio mancino, arriva un buon dritto sinistro di Lorusso e un sinistro eccezionale che Essomba sembra sentire. E’ il momento migliore, perché da qui in avanti non si registreranno nuovi grandi colpi da parte dell’italiano. Essomba boxa con personalità e colpisce duro, solo l’ottava e la nona ripresa, in cui lo sfidante rifiata, sembrano lievemente favorevoli a Lorusso, che con orgoglio prova negli ultimi tre round a tentare degli attacchi scomposti, ma viene continuamente irretito dall’inglese che alla lettura dei cartellini non può che vincere.