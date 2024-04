Ippica, Parioli e Regina Elena: vincono Melfi e Beenham, male i cavalli di Allegri

Nella giornata di oggi si sono svolte due grandi classiche dell’ippica italiana. Grande pubblico all’Ippodromo di Capannelle per il Parioli e il Regina Elena. Nel Parioli ha avuto la meglio il favorito Melfi (Keesaar) in volata su Maturlo. Terzo posto per il cavallo tedesco Ghorgan. Nel Regna Elena si è imposta Beenham (Havana Day) su Grand Saxon e Calle Almazona, che aveva concluso al secondo posto ma è stata penalizzata per aver danneggiato Saxon. Per quanto riguarda i cavalli di Massimiliano Allegri, niente da fare né per Mr Darcy (12° su 14 nel Parioli) né per Sun Never Sets (14ª su 17 nel Regina Elena).