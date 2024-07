Wimbledon 2024: Paolini si sblocca e trova il primo successo ai Championships, Sorribes Tormo superata in due set

Jasmine Paolini trova la prima vittoria della carriera sull’erba di Wimbledon. L’azzurra ha infatti sconfitto al primo turno la coriacea spagnola Sara Sorribes Tormo, che alla fine si arresa con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 37 minuti di gioco. La numero 7 del mondo deve ancora registrare il suo tennis sulla superficie perché ha commesso troppi errori gratuiti, ma è stata brava ad imporre sempre il proprio ritmo, e soprattutto era importante anche psicologicamente riuscire a sbloccarsi ai Championships. Al secondo turno Paolini troverà la belga Greet Minnen, che all’esordio ha sconfitto la wild card britannica Heather Watson.

LA CRONACA DEL MATCH – Avvio in salita per l’azzurra, che commette qualche errore di troppo e perde subito il servizio. Con il passare dei minuti però Paolini si scrolla di dosso la tensione e comincia a colpire come sa, riprendendosi il break di svantaggio (2-2). Sorribes Tormo salva una palla break poco dopo ma nell’ottavo gioco capitola sotto i colpi della numero 7 Wta, che accelera col dritto e chiude bene a rete quando prende in mano lo scambio. Uno splendido passante di Jasmine le regala il set point, ma la spagnola risponde con la stessa moneta e a sorpresa trova il contro break che la riporta in parità. La tennista italiana sembra accusare il colpo per l’occasione mancata, ma è brava ad annullare una successiva palla break che avrebbe portato l’avversaria a servire per il set. Con un bel vincente di rovescio Paolini si assicura il tie break, che però non c’è: l’azzurra è aggressiva in risposta e chiude con lo schiaffo al volo che le regala il primo set per 7-5.

Nel secondo set parte fortissimo Paolini, che in men che non si dica si prende due break e vola sul 4-0, con l’incontro che sembra volgere verso la sua conclusione. Sorribes Tormo però non si arrende, e sfruttando anche diversi passaggi a vuoto della tennista italiana si rimette nel match: prima recupera un break, poi anche l’altro e ritorna on serve sul 4-3. L’aggancio però non avviene, perché Jasmine è perfetta in risposta nell’ottavo gioco e si guadagna il contro break del 5-3 che la porta a servire per il match. Questa volta il braccio non trema e chiude 6-3, guadagnandosi l’accesso al secondo turno per la prima volta in carriera.