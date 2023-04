Volley, semifinali Playoff Superlega 2022/2023: Piacenza porta Trento a gara-4, Milano sorprende Civitanova

C’è ancora vita per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che espugna la BLM Group Arena di Trento nella partita valevole per la terza giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile. I biancorossi di Massimo Botti sconfiggono con il punteggio di 0-3 (23-25, 22-25, 20-25) l’Itas Trentino, ottenendo un importante successo che permette loro di riaprire la serie e tenere vive le speranze. Serata da dimenticare invece per gli uomini di Angelo Lorenzetti, che falliscono il primo match point sul campo di casa e rimandando l’appuntamento con il passaggio del turno a gara-4. Tanti rimpianti per Trento nei primi due set, in cui si è trovata avanti 21-18 ma si è sempre disunita nel finale. A senso unico invece l’ultima frazione, in cui Piacenza ha condotto sin dalle battute iniziali e si è imposta comodamente.

Nell’altra gara della serata, in cui gara-4 era già annunciata in virtù del punteggio di 1-1, la vittoria è andata (sempre contro pronostico) all’Allianz Milano. Prestazione da applausi da parte dei meneghini di Roberto Piazza, che dopo aver pareggiato i conti vincendo gara-2 in casa, hanno continuato a stupire, espugnando l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche con il punteggio di 0-3 (23-25, 18-25, 24-26). Niente da fare per la Cucine Lube Civitanova, che non è riuscita ad approfittare del fattore campo per tornare al successo e riportarsi in avanti, anzi ha subito un sonoro ko che mette in grande salita la serie. Civitanova che aveva avuto la chance di vincere almeno un set, ma nel primo si è sciolta come neve al sole dal 23-21, per poi risvegliarsi solamente sul -4 nel terzo parziale. Anche qui, però, nonostante un tentativo di rimonta, non sono andati oltre un match point annullato e un dignitoso ko per 24-26.