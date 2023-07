Volley, Finals VNL maschile 2023: l’Italia domina contro l’Argentina, 3-0 e semifinale contro gli Usa

L’Italia batte 3-0, 25-17 25-13 25-14, l’Argentina nelle Finale di Volleyball Nations League maschile 2023. Partita a senso unico Ergo Arena di Danzica, in Polonia, con gli azzurri che dominano dall’inizio alla fine andando in svantaggio solo in apertura di secondo set, sul 2-0 per i sudamericani. Ottime indicazioni per De Giorgi da tutto il sestetto iniziale, tenuto in campo per tutta la durata del match per affinare l’intesa in vista dei titolarissimi. Mvp Michieletto con 15 punti, 13 attacchi, 1 muro e 1 ace. Bene anche Lavia e Romano con 12 e 11 punti. Il migliore dell’Argentina è Loser con 10 punti, 7 attacchi, 2 muri e un ace. L’Italia tornerà in campo sabato per la semifinale contro gli Stati Uniti, che oggi hanno battuto al tie break, 25-21 25-18 17-25 24-26 15-9, la Francia. Per quanto riguarda l’altra parte del tabellone, domani il Giappone sarà impegnato nella complicata sfida con la Slovenia alle 17 e la Polonia affronterà il Brasile alle 20.

“Penso che abbiamo giocato una grande partita. Non era una partita scontata ed è stata una partita molto importante per noi. Era una partita moto importante per prendere confidenza con il campo e con i primi colpi. Penso che siamo pronti per la semifinale. Gli Stati Uniti sono una squadra molto forte. Hanno tanti buoni giocatori e sarà una grande sfida. Spero che i nostri tifosi vengano a seguirci per la semifinale, ringrazio tutti i nostri sostenitori. Giochiamo per loro e speriamo di regalargli la VNL”, queste le parole di Michieletto a fine partita.

IL TABELLONE DELLE FINALS DI VNL

I RISULTATI DELLA VNL

REGOLAMENTO DELLA VNL

DATA, ORARIO E DIRETTA TV DI ITALIA-USA

La cronaca della partita

Italia che schiera il sestetto titolare con Lavia(15), Romanò(16) in avanti con Giannelli(6) al palleggio e dietro Galassi(14) e Russo(19) ai lati di Michieletto(5). In panchina Sbertoli(8), Scanferla(10), Bottolo(12), Gironi(18), Rinaldi(20), Sanguinetti(28), Mosca(30) e il libero Balaso(7). Argentina che parte con Vicentin(17), Kukartsev(16) e Loser(8) avanti, De Cecco(15) al palleggio e Palonsky(7) e Ramos(18) in difesa. In panchina Sanchez(1), Martinez(3), Gallego(4), Zelayeta(10), Armoa Morel(11), Lima(12), Zerba(22) e il libero Danani(9).

Italia che parte forte nel primo set approfittando anche di qualche errore in battuta dell’Argentina per salire 10-7 senza particolari difficoltà. Due punti in fila di Michieletto, con anche un ace, e massimo vantaggio per i ragazzi di De Giorgi che volano spediti sul 17-10. Domina l’Italia, che chiude il set con il punteggio di 25-17 neutralizzando un tentativo vano di rimonta dei sudamericani. Bene Romanò con 6 punti, 5 in attacco e 1 a muro, e Lavia e Michieletto con 4 a testa. Nel secondo set l’Argentina reagisce e va avanti per la prima volta nel match sul 2-0. Gli azzurri entrano subito in ritmo e mettono a referto otto dei successivi nove punti allungando sull’8-3. Argentini che restano lontani con Michieletto che trascina l’Italia sul 12-6. I ragazzi di De Giorgi non si fermano e trovano il massimo vantaggio sul 17-7. Non c’è partita con gli azzurri che chiudono il secondo set 25-13. Dominante Michieletto con 6 punti tutti in attacco. Bene Russo con 4 punti, 2 ace, un attacco e un muro. Anche il terzo set si gioca sullo stesso filone dei primi due. Italia subito avanti nelle prime battute del parziale. Argentina che prova a reggere ma crolla nella parte centrale del set scendendo oltre i 10 punti di distanza. Il set finisce 25–13 con l’Italia che vola in semifinale.