VNL maschile 2023 volley: tutti i risultati e la classifica

Tutti i risultati e la classifica della VNL maschile 2023: ecco l’esito di tutte le partite. La Volleyball Nations League torna con la stessa formula dello scorso anno: 16 squadre partecipanti, le migliori otto formazioni al termine delle tre settimane della fase preliminare accederanno alle Finali di Danzica (Polonia, 19-23 luglio). Al via anche l’Italia di Fefé De Giorgi, campione d’Europa e del mondo in carica, che proverà a migliorare la quarta posizione dello scorso anno per iniziare al meglio l’estate azzurra che culminerà con la rassegna continentale e i tornei di qualificazione olimpica. Di seguito, la classifica e i risultati di tutte le partite della VNL maschile 2023 aggiornati in tempo reale.

CLASSIFICA VNL MASCHILE 2023

(Partite vinte-partite perse-punti complessivi)

Italia 0V-0P-0pt Argentina 0V-0P-0pt Brasile 0V-0P-0pt Bulgaria 0V-0P-0pt Canada 0V-0P-0pt Cina 0V-0P-0pt Cuba 0V-0P-0pt Francia 0V-0P-0pt Germania 0V-0P-0pt Iran 0V-0P-0pt Giappone 0V-0P-0pt Olanda 0V-0P-0pt Polonia 0V-0P-0pt Slovenia 0V-0P-0pt Serbia 0V-0P-0pt Usa 0V-0P-0pt

TUTTI I RISULTATI

Week 1

MARTEDI’ 6 GIUGNO

9.10 Bulgaria-Cina (Nagoya, Giappone)

12.40 Giappone-Iran (Nagoya, Giappone)

22.30 Italia-Argentina (Ottawa, Canada)

MERCOLEDI’ 7 GIUGNO

2.00 Canada-Cuba (Ottawa, Canada)

8.00 Slovenia-Serbia (Nagoya, Giappone)

11.00 Polonia-Francia (Nagoya, Giappone)

22.30 Usa-Olanda (Ottawa, Canada)

GIOVEDI’ 8 GIUGNO

2.00 Brasile-Germania (Ottawa, Canada)

5.00 Dlovenia-Bulgaria (Nagoya, Giappone)

8.00 Serbia-Cina (Nagoya, Giappone)

11.00 Polonia-Iran (Nagoya, Giappone)

17.00 Olanda-Cuba (Ottawa, Canada)

22.30 Italia-Usa (Ottawa, Canada)

VENERDI’ 9 GIUGNO

2.00 Argentina-Brasile (Ottawa, Canada)

6.10 Cina-Francia (Nagoya, Giappone)

9.10 Polonia-Bulgaria (Nagoya, Giappone)

12.40 Giappone-Serbia (Nagoya, Giappone)

17.00 Olanda-Germania (Ottawa, Canada)

22.30 Italia-Cuba (Ottawa, Canada)

SABATO 10 GIUGNO

2.00 Canada-Argentina (Ottawa, Canada)

5.40 Francia-Slovenia (Nagoya, Giappone)

8.40 Iran-Cina (Nagoya, Giappone)

12.10 Giappone-Bulgaria (Nagoya, Giappone)

19.00 Germania-Italia (Ottawa, Canada)

22.30 Brasile-Cuba (Ottawa, Canada)

DOMENICA 11 GIUGNO

2.00 Canada-Usa (Ottawa, Canada)

5.40 Slovenia-Iran (Nagoya, Giappone)

8.40 Serbia-Polonia (Nagoya, Giappone)

12.10 Giappone-Francia (Nagoya, Giappone)

17.00 Argentina-Olanda (Ottawa, Canada)

20.30 Usa-Brasile (Ottawa, Canada)

LUNEDI’ 12 GIUGNO

0.00 Canada-Germania (Ottawa, Canada)