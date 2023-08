US Open 2023, analisi tabellone femminile: cinque le azzurre al via, lotta al trono tra Swiatek e Sabalenka

È stato sorteggiato il tabellone principale femminile dello US Open 2023, ultimo Slam della stagione che prenderà il via sui campi in cemento di Flushing Meadows di New York dal 28 agosto. Saranno ben cinque le tenniste azzurre al via nel main draw: Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero 29 ed unica italiana nel seeding, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti.

TABELLONE COMPLETO

COPERTURA TV

MONTEPREMI

Situata nella parte alta del tabellone, Cocciaretto affronterà all’esordio una qualificata. La numero 1 azzurra proverà per la prima volta a vincere una partita a livello di main draw nella Grande Mela dopo la sconfitta subita lo scorso anno al primo turno per mano di Aliaksandra Sasnovich. Sulla strada dell’allieva di Fausto Scolari, possibile la sfida al terzo turno con Iga Swiatek.

Dalla stessa parte di tabellone della marchigiana anche Paolini, che al debutto se la vedrà invece con la testa di serie numero 20 Jelena Ostapenko. Compito che non si prospetta affatto agevole per la tennista di Castelnuovo di Garfagnana, determinata comunque a migliorare il suo miglior piazzamento agli US Open, dove nel 2021 si spinse sino al secondo turno. I recenti risultati (quarti a Cincinnati su tutti) lasciano ben sperare, ma sarà davvero dura contro la lettone.

È invece Giorgi l’italiana in gara ad aver fatto più strada a New York nel corso della sua carriera, con il quarto turno raggiunto nel 2013. L’attuale numero 54 del mondo, reduce dal ritiro al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati contro Rebecca Marino, inizierà la sua avventura contro la numero 1 statunitense e testa di serie numero 3 Jessica Pegula. Una sfida proibitiva, anche stando ai confronti diretti che vedono Pegula avanti 6-1 nei precedenti, ma che potrebbe regalare sorprese.

Il torneo di Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, inserite nella parte bassa del tabellone come Giorgi, inizierà invece rispettivamente contro Yulia Putintseva e Babrora Krejcikova. Se anche la romagnola cerca la sua prima vittoria nel main draw degli US Open, la siciliana nel 2021 arrivò al secondo turno dopo il successo su Coco Vandeweghe. Entrambe, tuttavia, scenderanno in campo da sfavorite e saranno chiamate ad un’impresa per farsi strada. Ad eccezione di Cocciaretto, che però era testa di serie, non si può dire che il sorteggio sia stato particolarmente fortunato per le azzurre: ma guai ad arrendersi in partenza.

La 143ª edizione degli US Open sarà impreziosita, nel femminile così come nel maschile, dalla lotta alla vetta del ranking. Quando prenderanno il via le gare a New York, infatti, Aryna Sabalenka si troverà in vantaggio di 11 punti su Iga Swiatek nella classifica live. La polacca sarà infatti certa di rimanere regina solamente in caso di vittoria del titolo, che sarebbe il suo secondo consecutivo dopo quello conquistato lo scorso anno. In caso contrario o in caso di eliminazione allo stesso turno, Sabalenka sarebbe certa di diventare la nuova numero 1 del mondo. Il percorso della polacca inizierà contro Rebecca Peterson, mentre la bielorussa debutterà con Maryna Zanevska.

Per entrambe tuttavia non mancano le insidie nel cammino verso la finale. Swiatek potrebbe affrontare agli ottavi una tra Ostapenko e Kudermetova, ma soprattutto ai quarti Coco Gauff, che l’ha battuta la scorsa settimana a Cincinnati. Per Sabalenka invece c’è una ex finalista come Pliskova al terzo turno, una tra Kasatkina e Vekic (con l’incognita Badosa) agli ottavi e soprattutto la finalista uscente Ons Jabeur, che già l’ha battuta in semifinale a Wimbledon. Sorteggio non fortunato neppure per Pegula (Svitolina e poi una tra Samsonova e Keys) né per Rybakina (subito Kostyuk e poi agli ottavi Azarenka o Vekic), mentre occhio alle sorprese negli spot di tabelloni presidiati da Sakkari e Garcia, in cui potrebbero inserirsi su tutte le ceche Vondrousova e Muchova.