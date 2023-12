Sci alpino, gigante femminile Lienz 2023: Shiffrin ottiene il successo numero 92, seconda una super Brignone

Mikaela Shiffrin conquista il gigante femminile di Lienz 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino, e ottiene il 92esimo successo in carriera. Tutto facile per la campionessa americana, che amministra il vantaggio conquistato nella prima manche e taglia il traguardo con 38 centesimi di vantaggio su una straordinaria Federica Brignone. L’MVP della seconda manche sulle nevi austriache è proprio l’azzurra, che si riscatta dopo il quinto tempo caratterizzato da un errore e scala la classifica, arrivando persino ad impensierire Shiffrin, capace di salvarsi solo grazie ai centesimi guadagnati nella parte iniziale. Brignone si consola comunque con il 62° podio in carriera in Coppa del Mondo e con punti preziosi in ottica classifica generale.

Tra le prime 10 anche Sofia Goggia, mai in lotta per un piazzamento di spicco ma brava a consolidare la top 10 (ottava a 1’40”). Completa il podio la svedese Sara Hector, alle spalle di Federica per soli 7 centesimi), mentre in top 5 troviamo anche la canadese Grenier e l’austriaca Schieb. Da segnalare le 11 posizioni guadagnate da Petra Vlhova (meglio di chiunque altra) e le sei azzurre a punti. Oltre a Brignone e Goggia, festeggiando anche Roberta Melesi (17^), Asja Zenere ed Elisa Platino (25esime) e Lara Della Mea (29^).

CLASSIFICA FINALE

M. Shiffrin (USA) 2:05.98 F. Brignone (ITA) +0.38 S. Hector (SWE) +0.45 V. Grenier (CAN) +0.63 J. Schieb (AUT) +0.80 L. Gut-Behrami (SUI) +1.21 P. Vlhova (SVK) +1.30 S. Goggia (ITA) +1.30 A. Robinson (NZL) +1.49 Z. Ljutic (CRO) +1.52

17. R. Melesi (ITA) +2.34

25. A. Zenere (ITA)/E. Platino (ITA) +3.01

29. L. Della Mea (ITA) +3.32