Roma, Dybala si allena ancora in gruppo e vede il big match contro la Juventus

Paulo Dybala ancora in gruppo. Il calciatore argentino per il terzo giorno consecutivo si è allenato con i compagni a Trigoria e a questo punto crescono notevolmente le chances che possa essere disponibile per il big match di sabato sera contro la Juventus nella sua vecchia casa dell’Allianz Stadium. La lesione al flessore rimediata lo scorso 10 dicembre contro la Fiorentina sembra ormai definitivamente alle spalle.