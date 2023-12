Scherma, Coppa del Mondo fioretto: Alice Volpi torna a vincere, è sua la prova di Novi Sad

Alice Volpi inaugura nel migliore dei modi la nuova stagione del fioretto femminile, conquistando la prima tappa di Coppa del Mondo 2023/2024 di specialità a Novi Sad. L’azzurra ha cominciato la giornata con una vittoria ai danni dell’atleta di Singapore Chueung per 15-8, ripetendosi poi contro la cinese Huang per 15-12 e contro la giapponese Ueno con il punteggio di 15-9. Dopo l’ingresso nelle prime 8, ha quindi conquistato il derby contro la connazionale Francesca Palumbo per 15-8, approdando poi alla finale per l’oro grazie al netto successo in semifinale ai danni della canadese Guo, battuta con lo score di 15-6. Infine, nel match decisivo, Alice ha sconfitto per 15-13 la statunitense Kiefer, numero uno al mondo, tornando sul gradino più alto del podio dopo undici mesi (l’ultima volta lo scorso gennaio, a Parigi).

Applausi anche per Francesca Palumbo, che prima di uscire di scena ai quarti contro Volpi aveva sconfitto nell’ordine la polacca Zurawska per 13-7, la coreana Lee per 15-7 e la canadese Harvey per 13-9. In top 20 altre tre azzurre, ovvero Martina Favaretto, Martina Batini ed Elena Tangherlini, eliminate agli ottavi di finale e rispettivamente 9^, 10^ e 15^. Più indietro infine le altre italiane: 20^ Serena Rossini, 21^ Martina Sinigalia, 23^ Arianna Errigo, 24^ Camilla Mancini, 42^ Erica Cipressa, 54^ Anna Cristino. Il weekend di gare a Novi Sad, in Serbia, si chiuderà domenica 10 dicembre con la prova a squadre: l’Italia si affida ad Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo per tornare in alto.