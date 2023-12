Inter-Udinese, poker dei nerazzurri: la reazione di Tramontana (VIDEO)

di Antonio Sepe 79

La reazione di Filippo Tramontana alla partita Inter-Udinese, valida per la 15^ giornata di Serie A 2023/2024 e vinta comodamente dalla squadra di Inzaghi. Serata da incorniciare per Lautaro e compagni ma anche per Tramontana, voce delle partite dell’Inter nella trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold, che ha esultato ai gol dei nerazzurri col suo classico stile. Il noto tifoso del Biscione si gode inoltre il contro-sorpasso ai danni della Juventus in vetta alla classifica. Ecco la sua reazione.