Roland Garros 2024, Day 1: Bronzetti e Osaka aprono lo Chatrier, Alcaraz torna tra mille interrogativi

Antipasti terminati, la stagione tennistica è pronta a entrare nel vivo. Nel giro di due mesi Roland Garros, Wimbledon e Giochi Olimpici, il tutto tra Parigi e Londra. Si parte con il secondo Slam stagionale, e se da un lato Iga Swiatek è la netta favorita per il quarto trionfo nella capitale francese, in campo maschile questa si presenta come una delle edizioni meno scontate degli ultimi 20 anni o quasi. Un totale di 40 partite in questa giornata inaugurale, con quattro azzurri impegnati.

IL PROGRAMMA SULLO CHATRIER

La prima delle tre domeniche di tennis sul Philippe Chatrier verrà aperta anche da una rappresentante dell’Italtennis, ovvero Lucia Bronzetti, opposta a Naomi Osaka. Finora un rientro alle competizioni graduale per la nipponica, che si presenta in una Parigi in cui ha sempre faticato anch prima della pausa maternità. La quattro volte vincitrice Slam non è mai andata oltre il terzo turno in Francia ma chiaramente parte con i favori del pronostico contro una Bronzetti reduce dall’incredibile ko patito nei quarti di Rabat dal 5-0 avanti al terzo (con match point) contro Peyton Stearns. L’altra sfida femminile scelta dagli organizzatori per il pubblico dello Chatrier vedrà invece la beniamina di casa Caroline Garcia opposta alla tedesca Eva Lys. Nel mezzo, ci sarà l’esordio di Carlos Alcaraz, che arriva a Parigi tra mille dubbi dopo aver giocato un solo torneo in questa stagione sul rosso. Quarti a Madrid, poi forfait a Monte-Carlo, Barcellona e Roma a causa del problema all’avambraccio che gli crea fastidio soprattutto dal lato del dritto. Vedremo in che condizioni sarà il ’03 di Murcia, ma in teoria il debutto contro JJ Wolf appare abbastanza scontato. Prima sessione serale che evocherà un po’ di nostalgia per gli appassionati degli anni ’10. Stan Wawrinka e Andy Murray potrebbero scontrarsi per l’ultima volta in carriera e nella loro ultima apparizione al Roland Garros, viste le difficoltà fisiche e di risultati di questi ultimi mesi.

SUZANNE LENGLEN & SIMONNE MATHIEU

Programma tutto da vivere anche sugli altri due main courts del complesso parigino. Anche sul Suzanne Lenglen ci sarà un italiano in apertura ed è Lorenzo Sonego, opposto ancora una volta ad Ugo Humbert. Lo scorso anno qui vinse il piemontese in maniera netta, ma in quest’occasione i due arrivano all’appuntamento in condizioni decisamente diverse: fresco di ingresso in top-20 il padrone di casa, in grande crisi di fiducia e risultati, invece, il torinese che in queste settimane ha probabilmente visto svanire il sogno della qualificazione olimpica. L’altra sfida maschile sarà quella tra Borna Coric e Richard Gasquet, dalla quale uscirà fuori l’eventuale avversario di Jannik Sinner al secondo turno. Spazio tra le donne a Ostapenko-Cristian con la lettone che dopo aver vinto il titolo nell’ormai lontano 2017 è riuscita a vincere soltanto cinque partite in sei partecipazioni successive a quell’annata. Un’altra ex vincitrice del torneo, Barbora Krejcikova, chiuderà invece la giornata contro l’elvetica Golubic.

Sul Simonne-Mathieu c’è Andrey Rublev in un match che non dovrebbe creargli troppi patemi contro il nipponico Taro Daniel. Poi due sfide femminili: Sofia Kenin affronta Laura Siegemund, mentre Diana Shnaider se la vedrà contro la wild card Chloé Paquet. A chiudere l’attesa sfida tra l’idolo di casa Corentin Moutet e il finalista del Foro Italico Nicolas Jarry. Ci furono storie tese tra i due quando si affrontarono a Santiago, nel torneo di casa del cileno. Ora sarà Moutet, invece, che proverà ad aizzare il pubblico transalpino…

LE ALTRE PARTITE

Sono altre due le partite degli azzurri da seguire in questa prima giornata oltre a quelle già citate. Luca Nardi come terzo match sul Court 7 affronterà un altro tennista di casa, ovvero quell’Alexandre Muller protagonista di un bel torneo agli Internazionali, dove ha battuto anche uno spento Andrey Rublev. Match che si prevede equilibrato, come d’altronde è stato l’ultimo precedente giocato circa un mese e mezzo fa nelle qualificazioni di Monte-Carlo. Martina Trevisan è in un periodo estremamente delicato e spera che i bei ricordi che la legano a questo torneo e questa città possano svoltare un 2024 finora negativo. Contro Olga Danilovic non sarà affatto facile: la serba è spesso ferma causa infortuni, ma quando gioca ha dimostrato più volte di avere il livello e le potenzialità per dare fastidio a molte. E a questo match arriva dopo aver superato le qualificazioni perdendo un soloset in tre incontri.

Tra gli altri incontri della giornata c’è da segnalare l’esordio della sorpresa del Foro Italico, vale dire l’altro cileno Alejandro Tabilo. Contro il talentuoso Zizou Bergs potrebbe nascere un match molto divertente per gli spettatori del Court 13. Kei Nishikori prova l’ennesimo ritorno alle competizioni sfidando il giovane canadese Gabriel Diallo sul Court 6 e lo stesso discorso vale per la sfortunata Ajla Tomljanovic, opposta a una Dayana Yastremska che dopo il sorprendente cammino agli Australian Open non è riuscita a ripetersi nei mesi successivi. Debuttano anche Hubert Hurkacz e Sebastian Korda, rispettivamente contro Mayot e Mochizuki, mentre Grigor Dimitrov avrà dall’altro lato della rete Aleksandar Kovacevic.