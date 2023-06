Ranking Wta aggiornato a lunedì 26 giugno: crollo Giorgi, Errani torna tra le prime 80

Il ranking WTA aggiornato a lunedì 26 giugno 2023. Poche novità in questa seconda settimana della stagione su erba. In top 10, spicca il sorpasso di Jessica Pegula ai danni di Caroline Garcia per la quarta posizione e il ritorno di Barbora Krejcikova. Per il tennis azzurro, invece, ci sono brutte notizie. Camila Giorgi perde infatti la bellezza di 19 posizioni e scivola al 67° posto, alle spalle sia di Trevisan che di Bronzetti. Sorride invece Sara Errani, che torna in top 80. La numero uno d’Italia resta sempre Elisabetta Cocciaretto.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 26 giugno

Iga Swiatek 8.940 Aryna Sabalenka 8.066 Elena Rybakina 5.090 Jessica Pegula 4.905 (+1) Caroline Garcia 4.845 (-1) Ons Jabeur 3.492 Coco Gauff 3.305 Maria Sakkari 3.301 Petra Kvitova 3.101 Barbora Krejcikova 2.830 (+2)

LE ITALIANE

41. Elisabetta Cocciaretto 1.100

42. Jasmine Paolini 1100

62. Martina Trevisan 897 (+1)

65. Lucia Bronzetti 880 (-3)

67. Camila Giorgi 865 (-19)

80. Sara Errani 772 (+2)