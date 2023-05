Ranking Atp aggiornato a lunedì 22 maggio: Alcaraz numero uno davanti a Medvedev, Musetti sale di un posto

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 22 maggio. Grandi novità in top 10 dopo il torneo di Roma, vinto da Daniil Medvedev, nuovo numero due del mondo. La vera novità, però, è il ritorno in vetta al ranking di Carlos Alcaraz, già certo di scavalcare Novak Djokovic solo scendendo in campo a Roma. Il serbo è invece scivolato addirittura al terzo posto e sarà dunque testa di serie numero 3 al Roland Garros, potendo incontrare Alcaraz già in un’eventuale semifinale. Guadagna una posizione anche il finalista degli Internazionali d’Italia, Holger Rune. Per quanto riguarda gli azzurri, Jannik Sinner resta saldamente all’ottavo posto, mentre Lorenzo Musetti guadagna una piazza e si porta in 18^ posizione. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 22 maggio

Carlos Alcaraz 6.815 (+1) Daniil Medvedev 6.330 (+1) Novak Djokovic 5.955 (-2) Casper Ruud 4.915 Stefanos Tsitsipas 4.775 Holger Rune 4.375 (+1) Andrey Rublev 4.270 (-1) Jannik Sinner 3.435 Taylor Fritz 3.390 Felix Auger-Aliassime 3.065

GLI ITALIANI

18. Lorenzo Musetti 2.040 (+1)

20. Matteo Berrettini 1.832

45. Lorenzo Sonego 925 (+3)

73. Marco Cecchinato 733 (+10)

105. Matteo Arnaldi 592 (-2)

.

130. Fabio Fognini 468