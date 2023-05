Pentathlon finali Coppa del Mondo Ankara 2023, cinque italiani al via: in palio primi pass per Parigi 2024

Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre): ecco i cinque azzurri che parteciperanno alla finale della World Cup 2023 di Pentathlon Moderno, in programma ad Ankara, in Turchia, dal 31 maggio al 3 giugno. La finale di World Cup 2023 attribuirà le prime due carte olimpiche ai vincitori, rispettivamente, della gara femminile e maschile. Sono 72 (36 donne e 36 uomini), complessivamente, gli atleti in gara. Tra questi, assieme all’azzurra Elena Micheli, campionessa del mondo in carica, ci saranno il campione olimpico e mondiale, il britannico Joseph Choong, e i vincitori delle finali dello scorso anno, la francese Elodie Clouvel e il coreano Woongtae Jun. “Iniziano le qualificazioni olimpiche, si inizia a fare sul serio. Andiamo ad Ankara con l’obiettivo e la speranza di andare subito a caccia delle prime carte olimpiche. Certo soltanto il vincitore conquisterà il pass per i Giochi, ma sappiamo di potercela giocare”, ha dichiarato il Direttore Tecnico della Nazionale Andrea Valentini.

“Mi congratulo con i nostri ragazzi qualificati per la finale di Coppa del Mondo. Un appuntamento particolarmente importante in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Soltanto i vincitori conquisteranno le prime due carte olimpiche, sappiamo che non sarà facile, ma quanto dimostrato dagli atleti italiani nelle quattro tappe disputate nei mesi scorsi ci fa ben sperare”, ha spiegato il presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno Fabrizio Bittner. Ad accompagnare gli atleti azzurri, per questo primo importante appuntamento con i pass olimpici in vista di Parigi 2024, il Capo Delegazione Angelo Maccaroni, il direttore Tecnico Andrea Valentini, il coordinatore Ivan Lo Giudice, lo staff tecnico composto da Nicola Benedetti, Filippo Lombardo, Andrea Giommoni, Maria Elena Panetti, e il fisioterapista Antonio Tartaglia.