Roland Garros 2023, Zeppieri non tradisce: batte Ferreira-Silva e conquista il main draw

Giulio Zeppieri per il secondo anno consecutivo supera le qualificazioni e centra il tabellone principale del Roland Garros. Il tennista di Latina si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 su Frederico Ferreira Silva, chiudendo un percorso di quali ai limiti della perfezione, in cui non ha ceduto alcun parziale e i suoi avversari al massimo sono riusciti a conquistare quattro games all’interno di un set. Dopo Basilashvili e Rodriguez-Taverna oggi è toccato al 28enne portoghese arrendersi in 1h e 24′ di gioco sotto la pesantezza dei colpi dell’azzurro, visibilmente il giocatore più forte in campo. Salgono così a sette gli azzurri in main draw: Zeppieri, aspettando Cobolli e Vavassori, raggiunge Arnaldi, Cecchinato, Fognini, Musetti, Sinner e Sonego.

“Non era facile per Giulio, perché in tutti e tre gli incontri era più forte degli avversari e doveva solo dimostrare che rimanendo concentrato poteva dominare la partita. E ce l’ha fatta”. Così Nicola Ceragioli, che ha seguito Zepperi in veste di coach in queste qualificazioni parigine, ha commentato in esclusiva ai microfoni di Sportface il traguardo raggiunto dal suo assistito. “E’ stato bravo perché nell’ultimo periodo ha giocato poche partite, avendo deciso di optare per una formazione negli ATP e nei Masters 1000. Lui ha il livello per giocare tornei importanti, deve solo abituarsi a quel ritmo e quell’intensità, spiega il tecnico. “Fisicamente sta facendo un buonissimo lavoro e salirà ancora. Dal punto di vista tecnico stiamo cercando di fargli capire come sfruttare le sue armi. Ha tutte le qualità per poter farlo”, conclude.

LA PARTITA – Il match parte in equilibrio, con entrambi che tengono i rispettivi turni di battuta senza alcun patema fino al 2-2. Nel quinto gioco la prima palla break è a favore dell’azzurro, che la sfrutta immediatamente e si porta in vantaggio. Un margine che riuscirà a mantenere – annullando una palla del controbreak all’avversario – fino alla fine grazie ad un ottima prestazione al servizio: sei aces nel solo primo set, chiuso per 6-4.

La seconda frazione si decide tutta nei primi giochi. Ferreira Silva riesce a salvarsi da uno 0-30 nel primo gioco e Zeppieri nel game successivo è bravo ad annullare un paio di palle break che avrebbero potuto consegnare nuova linfa al suo avversario. Invece da quel momento parte il dominio del classe ’01 azzurro, che infila sei giochi consecutivi, chiude con il punteggio di 6-1 e vola nel tabellone principale del secondo slam stagionale.