Pattinaggio di figura, Mondiali Saitama 2023: fantastici Guignard/Fabbri, medaglia d’argento nella danza

È medaglia d’argento per Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza ai Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio di figura. Dopo una splendida prestazione nella rhythm dance, con tanto di primato personale, i campioni d’Europa in carica si sono ripetuti nella free dance e hanno blindato il secondo posto a Saitama. Meglio degli atleti delle Fiamme Azzurre solo i fenomeni statunitensi Madison Chock-Evan Bates, ma poco importa. Per l’Italia arriva uno splendido argento, maturato al termine di una prova priva di sbavature tecniche e che ha permesso a Guignard/Fabbri di migliorare nettamente il proprio personale. Completano il podio i canadesi Piper Gilles/Paul Poirer. Per Guignard/Fabbri si tratta della prima medaglia iridata in carriera, nonché della quinta di sempre per la danza azzurra. Da segnalare infine il 18° posto dell’altra coppia azzurra impegnata, quella di Victoria Manni/Carlo Röthlisberger.