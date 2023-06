Pagelle Gp Olanda 2023 Moto Gp: Bagnaia domina, Bezzecchi protagonista. Pasticcio Binder

E’ un Gp d’Olanda nel segno della bandiera italiana, quindi del Tricolore. Una gara che non è mai stata in discussione con un unico grande padrone della gara, ossia Francesco Bagnaia che si è preso dal secondo giro la testa della classifica per poi non mollarla più. Un dominio assoluto che testimonia l’allungo in vetta alla classifica del Mondiale su Martin. Altro grande protagonista italiano è Marco Bezzecchi che si è preso con voglia, capacità e un sorpasso da antologia su Binder la seconda posizione. Proprio Binder alla volata finale ha perso il terzo posto per un’ingenuità non passata inosservata alla direzione di gara che lo ha declassato per dare la terza posizione ad Espargaro.

LE PAGELLE DEL GP D’OLANDA

BAGNAIA 10

Niente è scontato nella vita. Ad Assen Bagnaia ha fatto sembrare tutto così con una prestazione di assoluto livello. I Campioni fanno sembrare le cose difficili facili. Vincere ad Assen per Bagnaia era indispensabile e difficile. Invece è stato tutto semplice. Solo i Campioni riescono e Bagnaia lo è.

BEZZECCHI 9

9 soltanto perchè il 10 va a chi vince. Le prestazioni di tutto il weekend di Bezzecchi sono però di assoluto valore e di assoluta qualità che per il futuro prossimo ci fanno intravedere un duello tutto italiano fra i due amici di una vita. Ce lo godremo e non vedremo l’ora.

ESPARGARO 7

Con una moto forse ancora di più competitiva si giocherebbe tanto alto, ma va bene così al momento. Ad Assen Espargaro è stato bravissimo a rimanere attaccato al podio con le unghie e con i denti in una gara non semplice. Poi Binder ha fatto il resto. Terzo posto, comunque, meritato.

BINDER 4

Come spesso accade, la partenza fa pensare qualcosa che poi diventa tutto l’opposto nel finale. Nella prima curva, infatti, Binder sorpassa Bagnaia e si prende la testa della classifica. Tutto fa pensare ad una gara da protagonista, ma più i giri passano più diventa difficile rimanere su questa considerazione. Il vaso fa cadere pian piano tutta l’acqua, l’ultima goccia rimane il podio che in volata Binder decide di far capitolare con un’ingenuità clamorosa. Rimandato.

MARTIN 5,5

Una gara senza infamia e senza lode. Mai menzionato per cose che positivamente colpiscono, conduce una gara da sei politico. Poteva fare però certamente di più per prendersi la terza posizione questo è vero. In classifica Mondiale attenzione all’arrivo prorompente di Bezzecchi.