Manchester City, Gvardiol si avvicina: intensificate le trattative con il Lipsia

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, le trattative tra Manchester City e Lipsia per l’acquisto di Josko Gvardiol sono entrate nel vivo negli ultimi giorni. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, il club campione d’Europa ha alzato l’offerta a 90 milioni di euro più bonus, con il Lipsia ne chiede 100: una differenza che, a meno di clamorosi dietrofront, sarà colmata nei prossimi giorni con dei passi avanti da entrambe le parti. Per quel che concerne i tedeschi, invece, si sta lavorando per trovare un sostituto valido a Gvardiol ed il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Castello Lukeba, difensore classe 2002 del Lione, conosciuto dagli italiani perché, agli Europei Under 21, è stato lui ad aver effettuato il salvataggio di mano oltre la linea che ha negato il gol a Raul Bellanova.