Nuoto, Assoluti primaverili Riccione 2024: bene Viberti e Angiolini, Quadarella in finale nei 200 stile

Si è appena conclusa la mattinata di batterie della seconda giornata degli Assoluti di Riccione 2024. I migliori otto tempi vanno in finale A. Dal 9° al 16° tempo in finale B. Ottime prove da parte di Lisa Angiolini, 2:26.71 nei 200 rana, Viberti, 1:00.51 davanti a Cerasuolo nei 100 rana, e Ilaria Bianchi, 58.22 nei 100 dorso davanti a Cocconcelli. Simona Quadarella entra in finale, con il 7° tempo, nei 200 stile.

Programma che si è aperto con i 50 dorso donne. Bene Sara Curtis (28.21), che chiude con il miglior tempo combinato. In finale A anche Scalia (28.36), Gaetani (28.53), Pasquino (28.63), Gastaldi (28.70), Toma (28.70), Gorlier (28.76) e Gattafoni (28.84). In finale B Valli (29.03), Zanet (29.22), Furfaro (29.23), Vallotta (29.31), Biasioli (29.38), Boscaro (29.51), Ricci (29.56) e Rubino (29.62).

Subito dopo i 50 dorso donne, i 50 farfalla uomini. Escluso a sorpresa dalla finale Conte Bonin, che finisce in finale B con l’11° tempo (24.29). In finale A ci vanno Gargani (23.46), Izzo (23.66), Todesco (23.66), Codia (23.81), Valsecchi (24.03), Razzetti (24.06), Codardini (24.16), Meniconi (24.20) e Momoni. In finale B Ferraro (24.28), Conte Bonin (24.29), Pignotti (24.53), Brambillaschi (24.54), Gregucci (24.58), Gusperti (24.66) e Franceschi N. (24.68).

Nei 100 dorso donne bene Ilaria Bianchi (58.22) e Cocconcelli (58.65), uniche due a scendere sotto il 59. Insieme a loro, in finale A Borrelli (59.67), Laquintana (59.71), Di Liddo (59.87), Bottazzo (59.98), Capretta (1:00.06) e Caprai (1:00.34). In finale B Scotto Di Carlo (1:00.54), Tarzia (1:00.62), Biasibetti (1:00.89), Porcari (1:00.90), Piano Del Balzo (1:00.97), Crispino (1:00.98), Caruso (1:01.02) e Polieri (1:01.36).

Michele Lamberti (54.04) in scioltezza nei 100 dorso uomini. In finale A anche Brunella (54.66), Restivo (54.75), Bacico (54.99), Del Signore (55.20), Mora (55.22), Nuca (55.37) e Morello (55.52), In finale B Accadia (55.68), Buonaguro (55.82), Tornari (55.89), Lazzari F. (55.90), Mariotti (56.10), Stefanì (56.10), Ogiari (56.16) e Venini (56.45).

Lisa Angiolini (2:26.71) e Fangio (2:26.78) dominano i 200 rana donne. Il terzo tempo combinato dista oltre due secondi con Carraro in 2:29.24. In finale A anche Ferraguti (2:29.43), Pirovano (2:30.45), Zucca (2:30.65), Verona (2:30.97) e Crepaldi (2:31.89). In finale B Acquarone (2:32.12), Venturi (2:32.15), Cavagnoli (2:32.24), Della Corte (2:32.46), Pace (2:32.52), Mancini (2:32.80), Principi (2:33.07) e Neidiger (2:33.17).



Ludovico Viberti (1:00.51) batte Cerasuolo (1:00.68) nei 100 rana uomini. Sotto l’1:01 anche Mancini (1:00.85). In finale A anche Pinzuti (1:01.09), Moni (1:01.20), Bugli (1:01.38), Saladini (1:01.60) e Mangiamele (1:02.06). In finale B Giamberini (1:02.68), Caroletta (1:02.72), Prapugicu (1:02.73), Stevens (1:03.08), Dondoli (1:03.12), Pizzini (1:03.57), Giordano (1:03.60) e Di Giulio (1:03.62).

Nell’ultima gara della mattinata, Giulia D’Innocenzo (1:59.23) domina i 200 stile donne. In finale A con lei Gailli (2:00.27), Mascolo (2:00.40), Morini (2:00.65), Biagiotti (2:00.66), Cesarano A.(2:00.78), Quadarella (2:00.89) e Caponi (2:00.96). In finale B Cesarano N. (2:01.19), Terlizzi (2:01.32), Domina (2:01.36), Romei (2:01.84), Nannucci (2:02.15), Lamberti N. (2:02.16), Sama (2:02.21), Mizzau (2:02.44).