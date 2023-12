Nuoto, al via gli Europei in vasca corta di Otopeni: tra i 30 azzurri protagonisti Ceccon, Quadarella e Pilato

Tutto pronto per i 22esimi Europei di nuoto in vasca corta, in programma dal 5 all’11 dicembre presso la piscina dell’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. Protagonista anche l’Italnuoto, reduce dagli Assoluti di Riccione, che schiererà ben 30 atleti. I big, la maggior parte dei quali ha già staccato il pass per Parigi 2024, corrispondono ai nomi di Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti, Simona Quadarella e Margherita Panziera. Ai nastri di partenza, però, ci sono anche tanti giovani pronti all’esordio in una manifestazione di questo calibro: si tratta di Anita Bottazzo, Sara Curtis, Michele Busa, Giulia D’Innocenzo, Chiara Tarantino e Sofia Morini. Grande curiosità anche per Jasmine Nocentini, classe 2002 di cui gli addetti ai lavori parlano molto bene.

Assenti solamente in tre: Gregorio Paltrinieri proseguirà la preparazione al Centro Federale di Ostia insieme a Fabrizio Antonelli, mentre Sara Franceschi e Lisa Angiolini sono state fermate da problemi di salute, rispettivamente un infortunio fisico e l’influenza. L’Italia punta ripetere, se non addirittura a migliorare, il bilancio di Kazan 2021, dove arrivarono 7 ori, 18 argenti e 13 bronzi oltre al terzo posto nel medagliere, dietro Russia e Olanda. Ovviamente fare meglio non sarà facile, ma il gruppo azzurro guidato da Cesare Butini proverà ad essere protagonista anche di quest’edizione.