Musetti sogna la rivincita contro Djokovic: per batterlo servirà un’impresa

Uno dei terzi turni più attesi del Masters 1000 di Montecarlo 2023 è finalmente realtà. Il numero uno al mondo Novak Djokovic sfiderà sul Court Rainier III l’azzurro Lorenzo Musetti, sedicesima testa di serie, in una sfida che si preannuncia avvincente. Nessuno dei due arriva a quest’appuntamento al meglio, aumentando esponenzialmente dunque le possibilità di assistere a un match dall’esito incerto. “Incerto” è però un aggettivo da usare con grande cautela quando da un lato della rete c’è il serbo, capace di dominare anche quando è al 70%.

Ed è proprio quello che si aspettano i bookmakers, che pagano una vittoria di Musetti cinque volte la posta in palio. Nonostante un Djokovic lontano dalla sua miglior forma, che all’esordio ha faticato notevolmente contro il qualificato Gakhov, appare difficile pensare che possa non conquistare il match. Sicuramente le sconfitte degli ultimi anni contro i vari Davidovich, Evans e Vesely sono un monito non indifferente, ma c’è da dire che di fronte si troverà un giocatore “work in progress” come Musetti.

I tre 6-0 rifilati dall’azzurro negli ultimi tre set disputati (due a Nardi e uno a Kecmanovic) non devono trarre in inganno. Lui stesso ha ammesso di non essere ancora davvero tornato e che probabilmente servirà ancora un po’ di tempo per ammirare il Musetti che vale la top 20. Senza volergli togliere alcun merito, va detto che Kecmanovic era reduce da un’intensa settimana all’Estoril, in cui ha raggiunto sia la finale in singolare che in doppio, mentre il match contro Nardi non fa testo dato che praticamente non si è giocato. Bisogna dunque prendere i risultati con le pinze e ammettere candidamente che sarà Djokovic a partire nettamente favorito e, salvo sorprese, a vincere.

Ciò non vuol dire che Musetti partirà spacciato, anzi avrà l’opportunità di giocare in maniera sciolta – non avendo nulla da perdere – e potrà alimentare il sentimento di rivincita che cova da quel celebre match del Roland Garros in cui vinse i primi due set prima di cedere alla distanza. Nelle due successive sfide a Dubai e Bercy non ha avuto chance, ma sulla terra potrà sicuramente creare più problemi al serbo. Appuntamento sul centrale di Montecarlo nel primo pomeriggio: Djokovic e Musetti sono infatti pianificati come terzo match di giornata, nonché come piatto forte del giorno. Pur essendo l’incontro dall’esito più scontato, almeno secondo le quote, si tratta in fin dei conti anche della sfida più intrigante tra due giocatori con un tennis unico pronti a entusiasmare il pubblico.