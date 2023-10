MotoGP, ordine di arrivo e classifica GP Australia 2023: trionfa Zarco davanti a Bagnaia. Martin quinto

I risultati, la classifica e l’ordine di arrivo del GP d’Australia, sedicesima prova del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, a trionfare è Johann Zarco, che si rende protagonista di una rimonta incredibile e conquista la prima vittoria in carriera. Finale al cardiopalma in Australia, dove il francese firma il sorpasso decisivo proprio all’ultimo giro e sale sul gradino più alto del podio. Secondo posto per Pecco Bagnaia, che dopo una gara ad inseguire riesce a salire sul podio e ottiene punti preziosi in chiave mondiale. Terza piazza per un altro azzurro, Fabio Di Giannantonio, che chiude al meglio una gara fantastica in cui ha sempre occupato le posizioni di vertice. Il grande deluso non può che essere Jorge Martin, primo praticamente dall’inizio alla fine ma ripreso nel finale per via di una gestione gomme non impeccabile e addirittura quinto al traguardo.

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO

Johann Zarco Pecco Bagnaia Fabio Di Giannantonio Brad Binder Jorge Martin Marco Bezzecchi Jack Miller Aleix Espargaro Alex Marquez Enea Bastianini Maverick Vinales Luca Marini Miguel Oliveira Fabio Quartararo Marc Marquez Raul Fernandez Franco Morbidelli Pol Espargaro Takaaki Nakagami

DNF Augusto Fernandez

DNF Joan Mir