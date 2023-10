F1 GP Stati Uniti 2023, Perez: “Le modifiche non hanno aiutato, spero di migliorare in gara”

Altra qualifica deludente per Sergio Perez, che non è andato oltre il nono posto ad Austin, sede del GP degli Stati Uniti 2023 di F1. “Con ogni probabilità le modiche apportate non ci sono state d’aiuto. I margini erano davvero stretti, mi auguro di migliorare nella Sprint Race e ottenere punti” ha spiegato il messicano della Red Bull, che nonostante un intenso lavoro al simulatore in settimana non è riuscito a trarne i frutti in pista.