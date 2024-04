Mondiali maschili curling 2024, Italia ko all’extra end con la Germania: qualificazione rinviata

Cade l’Italia contro la Germania nella diciottesima sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024. La giornata decisiva per la qualificazione e gli accoppiamenti della fase finale parte nel peggiore dei modi per il nostro tream, costituito da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate). Una sconfitta per 8-7 all’extra end arrivata dopo una partita giocata per lunghi tratti molto male dagli azzurri, che dopo un inizio tremendo sono riusciti a recuperare nella fase centrale del match, non riuscendo però a completare in pieno la rimonta. Ora la classifica recita un record di 7 vittorie e 4 sconfitte per l’Italia, che viene raggiunta e superata proprio dalla formazione teutonica. Per passare il turno servirà la vittoria questa sera contro la Norvegia.

LA CRONACA – Inizio da incubo per Team Retornaz, molto impreciso nella prima fase dell’incontro. Si parte immediatamente con una mano rubata che regala il 2-0 alla Germania, che non contenta riesce a piazzare anche un altro punto nel secondo end e salire sul 3-0. I nostri riescono a sbloccare il punteggio e a portarsi di nuovo a due lunghezze di distanza, ma consapevoli di dover riprendere una partita iniziata male, sono costretti a prendersi diversi rischi e – almeno inizialmente – questi non pagano. Muskatewitz è glaciale in questa parte del match, trova altri due punti e porta la Germania sul 5-1.

Nel quinto end Retornaz si accontenta di marcare un punto ed è la scelta giusta, perché poi nel sesto arriva la prima mano rubata dalla nostra squadra che vale il 3-5. Dopo il nuovo +3 Germania con bocciata vincente dello skip, l’ottavo end è quello in cui cambia parzialmente la partita: si scuote l’Italia, che mette a segno il triplo punto del 6-6. I tedeschi tornano avanti di un punto sul 7-6, con gli Azzurri che avrebbero in teoria la possibilità di chiudere in modo vincente il match con un doppio punto nell’end finale. Purtroppo, questo non arriva: c’è solo un punto che vale il 7-7 e quindi l’end supplementare. Qui i teutonici sfruttano la possibilità di avere il martello, Retornaz è impreciso nel finale e arriva il definitivo 8-7 per i nostri avversari.