Memorial Wagner volley maschile 2023: l’Italia cede il passo alla Slovenia al tie-break

L’Italia si è arresa solamente al tie-break contro la Slovenia nella partita amichevole valevole per il Memorial Wagner 2023 di volley maschile, torneo in ricordo dell’ex atleta e Ct della nazionale polacca Hubert Wagner, prematuramente scomparso nel 2002. Dopo la bella vittoria in tre set contro i campioni olimpici della Francia, gli azzurri di Fefé De Giorgi non sono riusciti a concedere il bis nell’importante test in vista degli Europei contro la formazione slovena. Reduce dal successo in tre set contro il padroni di casa della Polonia, la Slovenia ha ottenuto un’altra vittoria alla Tauron Arena di Cracovia e l’ha fatto con il punteggio di 2-3 (25-20, 19-25, 23-25, 25-21, 23-25).

Sconfitta che fa male per com’è arrivata, ma che non preoccupa più di tanto poiché De Giorgi ne ha approfittato per dare riposo agli atleti scesi in campo ieri e per provare le varie soluzioni, soprattutto in vista degli Europei. Non a caso nel sestetto iniziale erano presenti Sbertoli, Rinaldi, Bottolo, Mosca, Sanguinetti e Scanferla. Proprio Mattia Bottolo è stato il miglior realizzatore dell’Italia con 25 punti, secondo di tutto il match alle spalle di Mujanovic (27). Nel complesso il match è stato particolarmente equilibrato, tanto che si è prolungato fino al tie-break ed è stato in bilico fino all’ultimo. Nel finale a spuntarla è stata la Slovenia, ma gli azzurri possono comunque essere soddisfatti della prova. Italia che tornerà in campo domani alle ore 17.00 per la sfida conclusiva contro la Polonia.