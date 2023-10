Fognini-Kokkinakis oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Fabio Fognini se la vedrà contro Thanasi Kokkinakis nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. Il ligure, dopo qualche buon risultato ottenuto a livello Challenger, torna ai nastri di partenza in un appuntamento del circuito maggiore. Sul suolo asiatico ha potuto beneficiare di una wild card da parte degli organizzatori essendo classificato attualmente oltre i primi cento giocatori del ranking mondiale. Davanti a lui non ha un compito semplice. Il giocatore australiano, infatti, è per tutti un avversario scorbutico su questo tipo di superficie e nei precedenti contro Fognini conduce addirittura per 3-0 (2-0 il bilancio sul cemento e 7-1 il computo dei set). Il veterano di Arma di Taggia, dunque, partirà sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Per lui, in caso di vittoria nei confronti del tennista aussie, ci sarebbe al secondo ostacolo il bombardiere polacco Hubert Hurkacz, sedicesima testa di serie della manifestazione.

SEGUI IL LIVE DI FOGNINI-KOKKINAKIS

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI