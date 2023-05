Internazionali d’Italia 2023, day 3: al via il tabellone maschile, subito Fognini-Murray

Oggi, mercoledì 10 maggio, sui campi del Foro Italico inizia ufficialmente il torneo del tabellone maschile. Nei giorni scorsi si sono susseguite emozioni e spettacolo sulla terra rossa di Roma, con i turni delle qualificazioni e le prime partite del tabellone WTA che hanno regalato le prime gioie al pubblico e ai tennisti azzurri. Saranno nove gli italiani in campo oggi: Bronzetti, Cocciaretto, Cobolli, Brancaccio, Paoletti, Rosatello, Errani, Giorgi e Fognini.

Non solo Italia, però, in questa terza giornata di Foro: la prima partita sul Centrale vedrà contrapposti Ilya Ivashka e Stan Wawrinka, e si preannuncia un confronto infuocato, soprattutto sulla diagonale di rovescio. Intrigante anche la prima partita sul Grand Stand, con il giovanissimo talento francese Luca Van Assche che affronta l’argentino Tomas Etcheverry, un osso duro sulla terra rossa; a seguire, nel secondo stadio dell’impianto romano, sarà la volta di Richard Gasquet e Yibing Wu: un confronto generazionale intrigante e dall’esito tutt’altro che scontato. Dalle giocate funamboliche di Bublik all’atteso ritorno di Svitolina, ogni partita sarà un tripudio di entusiasmo, con pubblico e giocatori che si inseriranno nel grande trasporto emotivo della splendida cornice di un Foro che ha già iniziato a far sentire il proprio inconfondibile calore.

Italiani in campo, freschezza ed esperienza al Foro

Come detto, saranno nove i nostri portacolori in campo mercoledì 10 maggio. Nel tabellone femminile, dopo le vittorie di Paolini e Pigato, sarà la volta di Lucia Bronzetti, che affronterà Danka Kovinic in un confronto inedito nel circuito. Potrebbe essere una grande occasione per Lucia per risalire la classifica e migliorare il proprio rapporto con Roma dopo la sconfitta al primo turno del 2022. Occasione per andare oltre il primo turno dello scorso anno anche per Elisabetta Cocciaretto, che esordirà contro Lauren Davis.

In campo, poi, Matilde Paoletti, classe 2003, che ha ricevuto una wild card dal torneo ed è pronta a stupire il pubblico del Foro contro la qualificata Magdalena Frech. Wild Card anche per Camilla Rosatello, Nuria Brancaccio e Sara Errani, impegnate rispettivamente con Claire Liu, Julia Grabner e Anastasia Pavlyuchenkova, sfide in cui il pronostico non pende in favore delle azzurre, che proveranno comunque a sovvertire le attese.

Chiuderà il programma sul Centrale Camila Giorgi, attesissima dal pubblico, contro l’olandese Rus, numero 107 del mondo. Tornerà subito in campo anche Flavio Cobolli, impegnato sul Grand Stand dopo aver vinto la dura lotta contro Emilio Nava nell’ultimo turno di qualificazioni. Per il tennista romano al primo turno sarà sfida con il francese Arthur Rinderknech, e sarà un match tutto da giocare: Flavio sarà trascinato dal pubblico, che potrebbe mettergli nelle gambe, appesantite dagli impegni di questi giorni, l’energia necessaria a battere un avversario forte, ma alla prima esperienza al Foro Italico.

Fognini – Murray: operazione nostalgia

La partita di cartello di questa prima giornata di tabellone maschile al Foro è senz’altro quella che apre il programma serale sul Centrale. Fabio Fognini contro Andy Murray. I due non si trovano di fronte su un campo di tennis dal 2019, a Shanghai, quando ad avere la meglio fu il sanremese. I precedenti sono otto, e il parziale è di quattro successi ciascuno. Sir Andy è il favorito: arriva dalla vittoria al Challenger 175 di Aix En Provence che gli è valsa il ritorno in top 50, mentre per Fognini è da poco ufficiale l’addio alla top 100. L’ex numero uno azzurro ha beneficiato di una wild card, e non perderà l’occasione di dare spettacolo nel torneo più importante di casa, dove però non è mai andato oltre i quarti (2018). Una partita che sa di ultima chiamata per Fognini, con Murray che non si lascerà certo intimorire dall’atmosfera. Primo turno difficile, forse uno dei peggiori possibili per il ligure, che avrà bisogno di tirare fuori dal cilindro una delle sue prestazioni. Unica regola: non partire sconfitti.