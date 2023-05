Scudetto Napoli, un’altra celebrazione speciale: aereo traccia una rotta a forma del logo del club

A Napoli e dintorni continuano i festeggiamenti e di fatto ogni giorno arriva una qualche testimonianza ‘particolare’ a riguardo. L’ultima è quella di un aereo che in volo ha tracciato esattamente una rotta che ha permesso di avere come risultato il logo del club partenopeo. Il velivolo, come si può comprendere dalle info disponibili su Flightradar24, è partito e poi tornato a Caserta dopo aver celebrato in questo modo lo Scudetto.

Looks like one fan found a special way to celebrate @sscnapoli’s Serie A title. https://t.co/zyi6qSoaFk pic.twitter.com/wx9PD1HBgm — Flightradar24 (@flightradar24) May 9, 2023