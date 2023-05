Internazionali d’Italia 2023, day 2: tanta Italia in campo, tra primi turni femminili e pass per il main draw

Semaforo verde per un’altra giornata degli Internazionali BNL d’Italia 2023, la seconda, in cui faranno il loro esordio tante tenniste azzurre. In attesa del main draw maschile, che prenderà il via solo mercoledì, comincerà infatti il tabellone principale femminile che vedrà protagoniste tante giocatrici nostrane. Impegnati però anche tanti tennisti a caccia del pass per il main draw, che hanno debuttato con una vittoria in terra romana e sperano di completare l’opera. In totale saranno dieci i rappresentanti del tennis italiano a scendere in campo e sperare di regalare una soddisfazione al pubblico.

CENTRALE – La prima azzurra a scendere in campo sul palcoscenico più prestigioso sarà Lucrezia Stefanini, opposta alla cinese Xiyu Wang. La giocatrice italiana ha di recente vinto un titolo a Calvi (Francia), ma sul cemento, e partirà sfavorita. Wang ha infatti più esperienza a livello Wta ed è anche reduce da un ottimo terzo turno a Madrid. La cinese è avanti 1-0 nei precedenti. A seguire toccherà a Jasmine Paolini, che se la vedrà contro un’altra giocatrice cinese, Xinyu Wang. In questo casa sarà l’italiana a partire con i favori del pronostico, complice il bilancio stagionale di 0-2 sulla terra rossa per l’avversaria. Nessun precedente tra le due. Infine, toccherà a Dalila Spiteri contro la statunitense McNally. Dopo aver vinto le pre-qualificazioni ed essersi guadagnata un invito nel main draw, la giocatrice azzurra proverà a continuare il suo buon momento e mette nel mirino nel secondo turno. Non sarà però facile contro McNally, che la precede nel ranking di circa 450 posizioni ed ha molte più armi nel suo repertorio. Anche in questo caso, non ci sono precedenti tra le due.

GRAND STAND ARENA – Sul secondo campo per ordine d’importanza, a tentare di staccare il pass per il main draw sarà innanzitutto Franco Agamenone, che sfiderà il francese Muller. Match assolutamente alla portata per l’azzurro, reduce da un bel successo in rimonta ai danni di Virtanen e in generale protagonista di alcuni bei risultati negli ultimi mesi a livello Challenger. Inoltre, Muller ha faticato all’esordio contro Ferrari e non è certo imbattibile. 1-1 i precedenti. A seguire sarà il turno di Andrea Pellegrino, a caccia dell’impresa contro la prima forza del seeding Popyrin. Entrambi hanno portato a casa il proprio match d’esordio in tre set, rispettivamente contro Brancaccio e Bonadio, ma a partire favorito sarà l’australiano. Il 26enne di Bisceglie potrà tuttavia contare sul sostegno del pubblico romano. In parità i precedenti (1-1).

ALTRI CAMPI – L’altro match femminile sarà un derby tra wild card e vedrà sfidarsi Diletta Cherubini e Lisa Pigato. Secondo i bookmakers partirà favorita Pigato, che di recente ha ottenuto un paio di belle vittorie a Santa Margherita di Pula, mentre Cherubini è reduce da quattro sconfitte di fila. Un derby non è però mai un match come gli altri e tutto può succedere. In palio un posto al secondo turno contro Daria Kasatkina. Infine, da monitorare attentamente il Campo 2, dove uno dopo l’altro scenderanno in campo tre italiani. Il primo sarà Francesco Maestrelli, che dopo aver eliminato il cinese Zhang – reduce dai quarti a Madrid – proverà a ripetersi contro lo spagnolo Martinez, specialista della terra rossa. Poi toccherà a Flavio Cobolli, addirittura favorito contro lo statunitense Nava e pronto ad essere trascinato dal caloroso tifo della sua gente. Infine, andrà a caccia del main draw anche Stefano Napolitano, capace di onorare al meglio la sua wild card nonostante la classifica dica numero 555. A separarlo dal tabellone principale c’è il tedesco Marterer, che grazie al successo al primo turno ha interrotto una striscia di quattro sconfitte filate.