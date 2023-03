Calendario Coppa del Mondo Baku 2023 ginnastica artistica: programma, orari e diretta tv

Il calendario della Coppa del Mondo di Baku 2023 di specialità di ginnastica artistica maschile e femminile, in programma da giovedì 9 a domenica 12 marzo: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Si torna in pedana per il terzo appuntamento internazionale in programma in Azerbaijan. L’Italia sarà rappresentata da Yumin Abbadini (Pro Carate), Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese) e da Matteo Levantesi (Virtus E. Pasqualetti) al maschile, mentre al femminile torna in pedana l’agente del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato Giorgia Villa, Viola Pierazzini (Ginnica Giglio) e Arianna Belardelli (Ginnastica Heaven).

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta su Rai Play2, dalle 8.50 del mattino. Su Rai Sport HD, invece, le differite saranno trasmesse lunedì 13 marzo dalle 15.30 e martedì 14 marzo dalle ore 18.

Calendario Coppa del Mondo Baku 2023 di ginnastica artistica

Sabato 11 marzo

9:00-9:30 Finale corpo libero maschile

9:30-10:00 Finali volteggio femminile e parallele pari

10:00-10:30 Finali parallele asimmetriche e anelli

10:30-10:45 Cerimonia di premiazione

Domenica 12 marzo

9:00-9:30 Finali volteggio maschile e trave

9:30-10:00 Finali corpo libero femminile e cavallo con maniglie

10:00-10:30 Finale sbarra

10:30-10:45 Cerimonia di premiazione