Gigante femminile Saalbach 2024: una stellare Federica Brignone domina e vince, Coppa del Mondo a Gut

Una straordinaria Federica Brignone domina lo slalom gigante di Saalbach 2024, ultimo appuntamento tra le porte larghe della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La valdostana era al comando dopo la prima manche, ma ha continuato a spingere ottenendo un distacco colossale al traguardo sulle avversarie nonostante una scivolata. Federica bissa così il successo della scorsa settimana sulla pista svedese di Are e sigla così il suo 27esimo trionfo in CdM. Nettamente staccate le altre, a cominciare dalla neozelandese Alice Robinson, seconda a 1.36. Completa il podio sul terzo gradino la norvegese Thea Louise Stjernesund, distante di 1.67. Quinta posizione per l’austriaca Stephanie Brunner, al miglior risultato di carriera in slalom, che precede la connazionale Julia Schieb.

Manche in grande controllo senza forzare per Lara Gut, che al traguardo è ottava e si aggiudica così matematicamente la Coppa del Mondo con due gare d’anticipo e vince anche la coppa di specialità davanti a Brignone. Fuori invece Marta Bassino, decima al termine della prima manche, che inforca e cade. La piemontese è giunta al traguardo autonomamente, e fortunatamente non sembra esserci nulla di grave per lei nonostante la torsione al ginocchio.

CLASSIFICA FINALE:

BRIGNONE Federica ITA 2:20.05 ROBINSON Alice NZL +1.36 STJERNESUND Thea Louise NOR +1.67 BRUNNER Stephanie AUT +1.92 SCHEIB Julia AUT +2.01 MOLTZAN Paula USA +2.39 HOLTMANN Mina Fuerst NOR +2.54 MOWINCKEL Ragnhild NOR +2.65 DIREZ Clara FRA +2.83 GUT Lara SUI +3.22

DNF BASSINO Marta ITA