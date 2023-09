Europei maschili volley 2023: l’Italia annienta la Macedonia del Nord e accede ai quarti

È un’Italia da applausi quella che travolge la Macedonia del Nord al Palaflorio di Bari e si qualifica per i quarti di finale degli Europei maschili 2023 di volley, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre. 3-0 (25-20, 25-12, 25-15) il punteggio di un incontro a senso unico, dominato in lungo e in largo dagli uomini di Fefé De Giorgi, ampiamente promossi al ritorno in campo per la prima sfida da dentro o fuori dopo aver vinto la Pool A a punteggio pieno. Niente da fare per la compagine macedone, che ha chiuso al quarto posto il girone C ma non è riuscita nell’impresa. Anzi, non ci si è neppure lontanamente avvicinata dato che solo (e in maniera parziale) nel set d’apertura è riuscita a tenere il passo degli azzurri. L’Italia tornerà in campo martedì 12 settembre per il match di quarti di finale contro Olanda o Germania.

CRONACA – Partenza sprint dell’Italia, che fin dalle battute iniziali tiene a debita distanza gli avversari e conduce nel punteggio. Il protagonista è un ispirato Alessandro Michieletto, che fa valere la sua stazza e trafigge agevolmente il muro avversario. La Macedonia del Nord prova ad affidarsi a un paio di time out per interrompere il ritmo dell’Italia, ma gli azzurri viaggiano spediti e si assicurano il parziale per 25-20.

Se il primo set è stato a senso unico eppure i macedoni sono arrivati a 20, non è difficile immaginare cosa possa essere successo nel secondo, in cui la squadra di De Giorgi ha trionfato per 25-12. L’Italia ha dominato sotto ogni punto di vista, brillando in attacco e in difesa, esaltando le qualità dei singoli ed entusiasmando il pubblico presente sugli spalti di Bari. Lo stesso copione si è ripetuto nella terza frazione, in cui gli azzurri sono andati in fuga già all’inizio per poi amministrare il vantaggio ed avere la meglio con un comodo 25-15.

SLOVENIA-TURCHIA – Nell’altra sfida del giorno volta al termine, la Slovenia ha rischiato grosso contro la Turchia ma è riuscita ad imporsi in rimonta e proseguire il suo cammino. 3-2 (20-25, 22-25, 25-21, 25-23, 15-13) il punteggio in favore dei finalisti uscenti, che se la sono vista brutta contro la compagine turca allenata dall’italiano Alberto Giuliani, salvo poi riuscire a stringere i denti e dar vita a una super rimonta. In quel di Varna, in Bulgaria, la formazione slovena di Georghe Cretu è stata trascinata da Mozic e Urnaut, strappando il pass per i quarti. La sua prossima avversaria sarà la vincente del match Portogallo-Ucraina.