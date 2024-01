Equitazione, Olimpiadi Parigi 2024: pass olimpico per l’Italia nel salto ostacoli

Un altro salto verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Si è chiuso infatti il ranking olimpico individuale del salto ostacoli individuale, classifica che tiene conto dei 15 migliori risultati della combinazione atleta/cavallo negli eventi riconosciuti dalla FEI (Fédération Equestre Internationale). E la classifica sorride ad uno dei binomi tricolore.

Emanuele Camilli e il suo Odense Odeveld terminano infatti al primo posto il Gruppo B con 1215 punti. Alle loro spalle un altro azzurro, Emanuele Gaudiano, che in sella al suo Chalou ha totalizzato 1090 punti. Solo un posto nazione in palio, però, per ogni Comitato Olimpico Nazionale, così ai Giochi Olimpici oltre all’Italia ci sarà il Portogallo grazie al terzo posto (942 punti) di Duarte Seabra con il cavallo Dourados 2. Dopo la carta a cinque cerchi conquistata nella prova a squadre di completo, la Nazionale di sport equestri può brindare dunque alla qualificazione per la gara individuale nel salto ostacoli.