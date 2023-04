Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: troppa Svezia per l’Italia, 8-2 finale

Troppo forte la Svezia per l’Italia. Nel match valevole per il round robin dei Mondiali di curling maschili in corso di svolgimento ad Ottawa, in Canada, la Nazionale svedese capitanata da Niklas Edin domina il match e lo chiude con il punteggio finale di 8-2. Gli azzurri, a tre end dalla fine, hanno deciso di abbandonare la contesa. Mattia Giovanella, Sebastiano Arman, Amos Mosaner e Joel Retornaz torneranno sul ghiaccio alle ore 20 italiane per affrontare la Repubblica Ceca in un match cruciale per le speranze di agguantare il playoff.

Il match si mette subito in salita visto che il quartetto svedese, formato da Christoffer Sundgren, Rasmus Wranaa, Oskar Eriksson e Niklas Edin, non sbaglia un colpo e mette sottopressione l’Italia. Già nel primo end arriva una mano rubata da parte della Svezia che mette a referto i primi due punti dell’incontro. Mosaner e compagni non riescono a reagire e cedono sia il secondo che il terzo end trovandosi sotto addirittura per 5-0. La partita è praticamente già persa quando un altro errore compromette il quarto end e porta il 6-0 agli scandinavi. Con un moto d’orgoglio gli azzurri riescono a rubare la mano e a muovere il punteggio: un punto nel quinto e un punto nel sesto end portano l’Italia sul 2-6. Nel settimo end però arriva il punto esclamativo del fenomeno Niklas Edin: altri due punti che portano gli azzurri a gettare la spugna e ad arrendersi con tre end di anticipo, 8-2 lo score finale.