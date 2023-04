Ufc 287, Alex Pereira vs Israel Adesanya 2: programma, orario, tv e streaming

di Mattia Zucchiatti 34

Alex Pereira contro Israel Adesanya, ci risiamo: alle 04:00 (orario italiano) della notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile, i due fighter – eterni rivali – torneranno a sfidarsi sull’ottagono con diretta tv e streaming su Dazn. E’ il piatto forte di Ufc 287, uno degli eventi più attesi dell’anno, perché propone una card da non perdere. Persino nei preliminari (visibili solo in ppv su Ufc Fight Pass) sono previsti incontri spettacolari, come Chris Curtis contro Kelvin Gastelum, mentre Li Jingliang ha dato forfait per la sfida contro l’italoamericano Michael Chiesa. Poi spazio alla main card, che propone nomi illustri, tra presente e futuro. Il 18enne Raul Rosas Jr, il più giovane fighter della storia della divisione, sfida Christian Rodriguez. Sfida ad alto rischio ko quella tra Kevin Holland e Santiago Ponzinibbio.

Poi nei gallo è contesa tra Rob Font e Adrian Yanez, che sognano di scalare le gerarchie della categoria. Il co-main event è imperdibile: Gilbert Burns contro Jorge Masvidal. Un antipasto feroce prima del main event: Alex Pereira si è confermato la bestia nera di Adesanya, strappandogli la cintura con un ko che ha fatto la storia. Nel loro passato comune alla kickboxing, era sempre stato il brasiliano a prevalere, sempre per ko. Adesanya, padrone per anni della categoria dei pesi medi, vuole infrangere il tabù. Un match che interessa anche al nostro Marvin Vettori, numero 3 del ranking e tra i potenziali sfidanti al titolo in caso di vittoria di Pereira.

Programma, orario e tv Ufc 287 Pereira – Adesanya (domenica 9 aprile)

Prelims (Diretta su Ufc Fight Pass)

Dalle 02:00, Chris Barnett – Chase Sherman (pesi massimi)

A seguire, Michelle Waterson-Gomez – Luana Pinheiro (pesi paglia donne)

A seguire, Chris Curtis – Kelvin Gastelum (pesi medi)

Main Card (Diretta su Dazn)

Dalle 04:00, Raul Rosas Jr – Christian Rodriguez (pesi gallo)

A seguire, Kevin Holland – Santiago Ponzinibbio (pesi welter)

A seguire, Rob Font – Adrian Yanez (pesi gallo)

A seguire, Gilbert Burns – Jorge Masvidal (pesi welter)

Intorno alle 06:00, Alex Pereira (c) – Israel Adesanya (titolo pesi medi)