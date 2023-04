Curling, Mondiali maschili Ottawa 2023: primo successo per l’Italia, sconfitta 7-2 la Turchia

Prima vittoria per l’Italia nei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile in Canada. Dopo due sconfitte consecutive, gli azzurri sono riusciti ad imporsi contro la Turchia con il punteggio di 7-2. Tutto facile per Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei, che hanno avuto sempre il mano il pallino del gioco per poi alzare il livello nel finale.

Al termine del settimo end la situazione era infatti sul 3-2, ma grazie a ben quattro punti marcati negli ultimi tre end l’Italia ha potuto dilagare e ipotecare un importante successo. La classifica ancora non sorride, ma quantomeno gli azzurri hanno lasciato l’ultimo posto e possono ambire a risalire la china. Per Retornaz e compagni si prospetta ora una giornata fondamentale sul ghiaccio canadese. Doppio impegno per l’Italia, che sfiderà prima la Svezia e poi la Germania.

