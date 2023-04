NBA 2022/2023: Milwaukee sconfigge Philadelphia, James e Davis trascinano i Lakers

Manca sempre meno al termine della regular season NBA 2022/2023 ed è già tempo di alcuni verdetti. Qualificati aritmeticamente ai play-off i New York Knicks, che hanno battuto per 118-109 i Washington Wizards grazie ai 27 punti di Brunson e Grimes. Fuori anche dai play-in invece gli stessi Wizards e gli Indiana Pacers, ko a Cleveland (ancora super Mitchell con 40 punti). Prove di finale di Conference a est tra i Milwaukee Bucks e i Philadelphia 76ers, con la vittoria che è andata ad Anteokounmpo e compagni per 117-104. Protagonista proprio il greco con una prestazione da 33 punti e 14 rimbalzi. Successi anche per i Raptors (sugli Hornets) e i Nets (sui Jazz di Fontecchio, per lui solo due punti), mentre i Chicago Bulls hanno regolato per 128-107 i Memphis Grizzlies, a cui non è bastata la tripla doppia di Ja Morant (17, 10, 10). 14 punti infine per Paolo Banchero nel largo successo dei suoi Magic su Detroit.

A Ovest, invece, non è passato inosservato il successo dei Los Angeles Lakers, che hanno mandato al tappeto gli Houston Rockets per 134-109 ed hanno avvicinato significativamente i play-off. Decisivo, come al solito, LeBron James con una tripla doppia da 18 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Il fenomeno di Akron ha però diviso le luci dei riflettori con uno scatenato Anthony Davis, autore di ben 40 punti e miglior realizzatore della serata. I Lakers hanno dunque approfittato delle sconfitte di Golden State e Minnesota per portarsi al settimo posto. Situazione preoccupante invece per i Dallas Mavericks, battuti ai supplementari dagli Atlanta Hawks (nonostante i 41 punti di Irving) e sempre più lontani dalla postseason. Infine, non è tornato Jokic ma sono tornati alla vittoria i Denver Nuggets, che hanno sconfitto per 112-110 i Golden State Warriors nel segno di Porter e Murray.