Highlights Pesaro-Trento 70-84, Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Sofia Cioli 7

Il video con gli highlights di Pesaro-Trento 70-84, sfida valida come ventiquattresima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Ospiti sempre avanti dal 2-2 del primo quarto fino alla fine del match. La formazione di Molin torna dunque a vincere dopo tre sconfitte consecutive nelle ultime partite in campionato, conquistando punti importanti in ottica playoff. Di seguito gli highlights.