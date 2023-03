Curling, Mondiali femminili 2023: l’Italia soffre ma torna al successo, 6-5 sulla Nuova Zelanda all’extra end

È un’Italia che non incanta, anzi soffre tantissimo, ma che quantomeno riesce a tornare al successo quella che supera 6-5 la Nuova Zelanda ai Mondiali femminili di curling 2023 dopo un extra end. Vittoria importante ai fini della classifica, soprattutto per mettersi un po’ alle spalle le due sconfitte consecutive arrivate contro Germania e Canada, ma senza dubbio ci si aspettava meno sofferenza dallo scontro con l’inesperto quartetto neozelandese. Stefania Constantini e compagne mettono in cascina la loro terza affermazione in questa competizione iridata, ma domani contro Danimarca e poi Scozia ci sarà bisogno di una prova decisamente più convincente.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

FORMULA E REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

LA PARTITA – Una sfida molto equilibrata e con tante imprecisioni sin dai primi minuti, come dimostra il primo end annullato. Grazie ad un paio di tiri ottimi da parte di Marta Lo Deserto le noste riescono a sbloccare il risultato, portandosi avanti per 2-0, ma gli errori continuano ad arrivare e da quel momento in poi arrivano ben tre end senza alcun punto messo a segno dalla squadra italiana. La Nuova Zelanda si riporta sul 2-2, poi è Stefania Constantini ad alzare leggermente il suo livello di precisione e a riportare in vantaggio la sua Nazionale.

Le cose sembrano virare per il verso giusto, con un vantaggio di 5-2 entrando nell’ottavo end, ma le chances non concretizzate da parte del team azzurro sono davvero molteplici. E quando le partite non vengono chiuse poi si rischia sempre la beffa. La Nuova Zelanda, giocando con la testa libera e in modo più spensierato, riesce anche a rubare la mano per ben due volte all’Italia tra l’ottavo e il decimo end, con un paio di tiri sbagliati in maniera piuttosto grave dal Constantini. 5-5 e tutto da rifare, ma per fortuna nell’extra end le nostre riescono a mettere le cose a posto e a conquistare la vittoria. “Non è stata la nostra partita migliore, ma abbiamo accettato la situazione, cercando di restare calme fino alla fine“, ha commentato brevemente Stefania Constantini al termine della sfida.