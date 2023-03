Curling, Mondiali femminili 2023: altra sconfitta per l’Italia, il Canada ha la meglio per 7-2

Nella partita valevole per la quarta sessione del round robin dei Mondiali femminili 2023 di curling, l’Italia cede il passo al Canada con il punteggio di 7-2. Altra sconfitta per la formazione azzurra, al ritorno sul ghiaccio di Sandviken (Svezia) dopo il primo ko dell’evento arrivato contro la Germania. Non riescono a riscattarsi Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, partite forte con due vittorie ma poi calate, ovviamente anche per meriti avversari.

Il match contro la compagine nordamericana, motivata a guadagnare posizioni dopo il ko contro gli Usa, è stato caratterizzato da un equilibrio iniziale, con il punteggio di 2-2 dopo i primi cinque end (di cui uno annullato). Alla distanza, tuttavia, sono emerse le canadesi, trascinate da un’ottima Einarson e brave a ottenere due punti nel sesto end, consolidando poi il proprio vantaggio rubando un’altra mano nell’ottavo end. L’Italia ci ha provato fino alla fine ma, complice una Stefania Constantini in giornata no, ha finito per capitolare 7-2.