Italia-Inghilterra: annullata amichevole tra tifosi dopo minacce ultras Napoli

La partitella tra tifosi inglesi e italiani, in programma a Napoli nella giornata di giovedì 23 marzo, è stata annullata per motivi di sicurezza. A riferirlo è il Times, che riporta le parole di uno degli organizzatori, Garford Beck, il quale ha denunciato di aver subito minacce: “Ho ricevuto una mail sinistra da parte di alcuni ultras del Napoli. C’era scritto che 60 tifosi si sarebbero presentati all’incontro per farci del male e dunque di fare attenzione. Ho chiesto di verificare con la polizia locale la credibilità di tali minacce e mi hanno risposto dicendo di essere davvero preoccupati, poiché era effettivamente reale. E’ un peccato, eravamo entusiasti di giocare e bere qualche birra con gli amici italiani“. Salvo sorprese, l’evento verrà dunque cancellato da Figc e autorità di Napoli. Pessime notizie soprattutto in vista del match del Maradona tra Italia e Inghilterra, valido per le qualificazioni agli Europei 2024, con circa 3.000 tifosi inglesi attesi a Napoli.