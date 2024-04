Curling maschile, Mondiali 2024: l’Italia liquida la Norvegia, sarà sfida con la Germania ai playoff

L’Italia batte 8-2 la Norvegia, nell’ultima partita del round robin dei Mondiali di curling maschili 2024. Sul ghiaccio di Schaffhausen, in Svizzera gli azzurri confermano il quinto posto vincendo senza particolari difficoltà contro gli scandinavi, già eliminati. Arriva l’ottavo successo per l’Italia, dopo il 6-4 col Giappone, l’8-7 con la Repubblica Ceca, il 7-6 con il Canada, l’8-5 con la Corea, l’8-5 con l’Olanda, il 10-4 con la Nuova Zelanda e il 6-5 con la Svizzera. Quattro le sconfitte: 3-8 con la Scozia, 4-5 con gli USA, 5-7 contro la Svezia e 7-8 contro la Germania questa mattina. Germania che sarà l’avversaria dell’Italia nel playoff che andrà in scena domani mattina alle 10. La vincente affronterà in semifinale la Svezia. La selezione azzurra, scelta dallo staff tecnico composto dal direttore tecnico Claudio Pescia e dall’allenatore Ryan Fry, con Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e lo skip Joel Retornaz, con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate, proverà a prendersi la sua rivincita sui tedeschi nella mattinata di sabato.

RISULTATI E CLASSIFICA FINALE DELLA PRIMA FASE

TABELLONE DELLA FASE FINALE

DOVE VEDERE ITALIA-GERMANIA

LA PARTITA

Partita che sembra partire in salita sin dal primo end con l’errore di Arman nella bocciata che manda la Norvegia con tre stone a punto nella mano di apertura. Per fortuna degli azzurri, ci sono Mosaner e Retornaz, che rimettono in sesto l’end e portano l’Italia sul 2-0. Nell’end successivo la Norvegia accorcia sul 2-1 sfruttando una sbavatura di Retornaz nella bocciata. L’allungo che mette in discesa il match arriva tra il terzo e il quarto end. Nel terzo end l’Italia approfitta dell’errore di Ramsfjell, che all’ultimo tiro non riesce a liberare la casetta azzurra facendo scivolare i suoi indietro sul 5-1. Nel quarto end, arriva la prima mano rubata della sfida. E’ sempre Ramsfjell a sbagliare con una bocciata fuori misura che lascia due stone italiane a punto e lancia gli azzurri sul 7-1. Partita che si chiude al sesto end dopo il superamento dei 73 minuti di gioco sul punteggio di 8-2 per l’Italia.